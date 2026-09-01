Le jardin de Virginia reçoit 13’infuz – association Urbanescence Médiathèque Virginia Woolf Paris
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Virginia Woolf · Paris
Informations pratiques
Pour ce moment convivial, venez découvrir notre bouturothèque-grainothèque, déguster des tisanes et fabriquer un herbier pour petits et grands avec le projet 13’infuzde l’association Urbanescence 13’infuz – les tisanes de la petite ceinture est un projet d’agriculture urbaine, animé par l’association Urbanescence. Il est organisé autour de la production de plantes aromatiques (verveine, menthe poivrée, mélisse…) pour confectionner des infusions, transformées et dégustées alentour.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir notre composteur.
La bouturothèque/grainothèque est participative et fonctionne sur la base d’échanges afin de faire circuler les plantes. En faire découvrir. En découvrir.
Infusion, dégustation, fabrication d’herbier, échanges de plantes : voici notre prochain rendez-vous Médiathèque verte.
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8qu https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8qu
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