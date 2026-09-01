UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Le jardin de Virginia reçoit 13’infuz – association Urbanescence Médiathèque Virginia Woolf Paris

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Virginia Woolf · Paris

Le jardin de Virginia reçoit 13’infuz – association Urbanescence Médiathèque Virginia Woolf Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Virginia Woolf
Adresse
4 rue Germaine Krull
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text"><strong>Entrée libre</strong></p>

Pour ce moment convivial, venez découvrir notre bouturothèque-grainothèque, déguster des tisanes et fabriquer un herbier pour petits et grands avec le projet 13’infuzde l’association Urbanescence 13’infuz – les tisanes de la petite ceinture est un projet d’agriculture urbaine, animé par l’association Urbanescence. Il est organisé autour de la production de plantes aromatiques (verveine, menthe poivrée, mélisse…) pour confectionner des infusions, transformées et dégustées alentour.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir notre composteur.

La bouturothèque/grainothèque est participative et fonctionne sur la base d’échanges afin de faire circuler les plantes. En faire découvrir. En découvrir.

Infusion, dégustation, fabrication d’herbier, échanges de plantes : voici notre prochain rendez-vous Médiathèque verte.
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull  75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8qu https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8qu


Afficher la carte du lieu Médiathèque Virginia Woolf et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)