Le Jardin des Arènes à la Loupe Square des Arènes, 9 Bd des Arènes Périgueux
Le Jardin des Arènes à la Loupe Square des Arènes, 9 Bd des Arènes Périgueux samedi 6 juin 2026.
Périgueux
Le Jardin des Arènes à la Loupe
Square des Arènes, 9 Bd des Arènes Jardin des Arènes Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:30:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Petits et grands sont invités à venir découvrir la diversité des essences du jardin des Arènes au travers d’une activité avec la direction Nature en ville.
Durée 1h
RDV au Jardin des Arènes dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins
Gratuit à partir de 6 ans
Réservation conseillée à l’Office de Tourisme Destination Périgueux (9 bis place du Coderc 24000 Périgueux) 05 53 02 80 22. .
Square des Arènes, 9 Bd des Arènes Jardin des Arènes Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
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English : Le Jardin des Arènes à la Loupe
L’événement Le Jardin des Arènes à la Loupe Périgueux a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Communal de Périgueux
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