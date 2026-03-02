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Le Jardin des Arènes à la Loupe Square des Arènes, 9 Bd des Arènes Périgueux

Le Jardin des Arènes à la Loupe Square des Arènes, 9 Bd des Arènes Périgueux samedi 6 juin 2026.

Lieu : Square des Arènes, 9 Bd des Arènes

Adresse : Jardin des Arènes

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Le Jardin des Arènes à la Loupe

Square des Arènes, 9 Bd des Arènes Jardin des Arènes Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:30:00
fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Petits et grands sont invités à venir découvrir la diversité des essences du jardin des Arènes au travers d’une activité avec la direction Nature en ville.

Durée 1h
RDV au Jardin des Arènes dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins
Gratuit à partir de 6 ans
Réservation conseillée à l’Office de Tourisme Destination Périgueux (9 bis place du Coderc 24000 Périgueux) 05 53 02 80 22.   .

Square des Arènes, 9 Bd des Arènes Jardin des Arènes Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22  accueil@destination-perigueux.fr

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English : Le Jardin des Arènes à la Loupe

L’événement Le Jardin des Arènes à la Loupe Périgueux a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Communal de Périgueux

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