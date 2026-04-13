Le jardin Dumaine à Luçon, Jardin Dumaine, Luçon

Le jardin Dumaine à Luçon 5 – 7 juin Jardin Dumaine Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T07:30:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T07:30:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

« Rendez-vous au jardin » est un événement qui a lieu tous les ans le premier week-end de juin et qui permet de découvrir des jardins, qu’ils soient publics ou privés.

Jardin Dumaine 3 rue de l’Hôtel de Ville 85400 Luçon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire 02 51 29 19 19 https://www.lucon.fr/ Jardin historique clos de murs et situé en plein cœur de ville non loin de la Cathédrale Notre Dame de l’Assomption.

Légué à la Ville par Pierre Hyacinthe Dumaine en 1872 c’est un Jardin mêlant à la fois les styles Jardin à la Française et Jardin à l’Anglaise. Vous y trouverez des éléments typiques du 19ème siècle tels que le kiosque à musique, le petit bassin des Naïades, le grand bassin, la grotte et sa cascadelle en rocaillage, les ponts en rusticage, le limaçon dominant le bois en étoile, l’orangerie et ses orangers bicentenaires hérités du Château du Boistissandeau.

Ces petites fabriques sont accompagnés de sujets remarquables plantés en 1836 par M Dumaine tels que le Tulipier de Virginie et l’allée des Ifs.

Un sentier botanique permet de découvrir la diversité des arbres composant le Jardin.

Le savoir faire traditionnel des jardiniers est perpétué avec la mosaïculture et l’art topiaire représentant les fables de la Fontaine.

Enfin une aire de jeux est à disposition pour le plaisir des plus petits. Parkings proches Place Leclerc et Champ de Foire.

Ouvert tous les jours de l’année et en accès libre.

« Rendez-vous au jardin » est un événement qui a lieu tous les ans le premier week-end de juin et qui permet de découvrir des jardins, qu’ils soient publics ou privés.

©Virginie ROHARD