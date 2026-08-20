Informations pratiques

Le jardin école Jardin des Mille Pas Rennes Samedi 3 octobre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Apprenez à cultiver votre potager biologique et votre jardin en permaculture

Vous rêvez de cultiver votre potager en respectant les rythmes de la nature ? De concevoir un jardin en permaculture, nourricier et résilient ? Ou simplement d’apprendre à jardiner autrement, en prenant soin de la terre et du vivant ? Ce jardin-école est fait pour vous !

Participez à notre cycle de cours à l’année et apprenez les principes de l’agroécologie, en cultivant en autonomie une parcelle de potager sur notre jardin pédagogique. Vivez une expérience unique et conviviale avec des temps théoriques, de la mise en pratique de techniques, des échanges collectifs … Et bien sûr, le partage du fruit de vos récoltes !

Les samedis matins ou après-midi, d’octobre à septembre. 10 séances théoriques et pratiques, à raison d’une demi-journée par mois.

⏱️ 10 demi-journées, pour un total de 30h de cours

Tarifs : entre 240€ et 205€, selon votre condition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-03T12:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-mille-pas/evenements/jardin-ecole-cycle-de-cours-a-l-annee-2026-2027

Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35920 Ille-et-Vilaine



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