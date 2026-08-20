Le jardin école Jardin des Mille Pas Rennes
samedi 3 octobre 2026 · Jardin des Mille Pas · Rennes
Informations pratiques
Le jardin école Jardin des Mille Pas Rennes Samedi 3 octobre, 09h30 Ille-et-Vilaine
Apprenez à cultiver votre potager biologique et votre jardin en permaculture
Vous rêvez de cultiver votre potager en respectant les rythmes de la nature ? De concevoir un jardin en permaculture, nourricier et résilient ? Ou simplement d’apprendre à jardiner autrement, en prenant soin de la terre et du vivant ? Ce jardin-école est fait pour vous !
Participez à notre cycle de cours à l’année et apprenez les principes de l’agroécologie, en cultivant en autonomie une parcelle de potager sur notre jardin pédagogique. Vivez une expérience unique et conviviale avec des temps théoriques, de la mise en pratique de techniques, des échanges collectifs … Et bien sûr, le partage du fruit de vos récoltes !
Les samedis matins ou après-midi, d’octobre à septembre. 10 séances théoriques et pratiques, à raison d’une demi-journée par mois.
⏱️ 10 demi-journées, pour un total de 30h de cours
Tarifs : entre 240€ et 205€, selon votre condition
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-03T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-03T12:00:00.000+02:00
1
https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-mille-pas/evenements/jardin-ecole-cycle-de-cours-a-l-annee-2026-2027
Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35920 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Une nuit à Broadway – En collaboration avec l’Opéra de Rennes, Parc de Bréquigny, Rennes 20 août 2026
- Une nuit à Broadway Parc de Bréquigny Rennes 20 août 2026
- Une soirée suspendue entre ciel, pierre et musique Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes 20 août 2026
- Balade découverte de la nature (en ville, aux Gayeulles) Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes 21 août 2026
- Balade découverte de la nature (en ville, aux Gayeulles), Centre socioculturel Les Longs Prés, Rennes 21 août 2026