Le Jardin Musical, École municipale de musique, Lezennes
Le Jardin Musical, École municipale de musique, Lezennes lundi 22 juin 2026.
Le Jardin Musical Lundi 22 juin, 18h30 École municipale de musique Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T18:30:00+02:00 – 2026-06-22T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-22T18:30:00+02:00 – 2026-06-22T20:00:00+02:00
Plus d’informations prochainement
École municipale de musique 107 bis, rue Jean-Baptiste Defaux Lezennes Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France
École Municipale de Musique