Le Jardin Musical, École municipale de musique, Lezennes

Le Jardin Musical Lundi 22 juin, 18h30 École municipale de musique Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T18:30:00+02:00 – 2026-06-22T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-22T18:30:00+02:00 – 2026-06-22T20:00:00+02:00

Plus d’informations prochainement

École municipale de musique 107 bis, rue Jean-Baptiste Defaux Lezennes Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France

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