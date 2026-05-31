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Le Jardin Musical, École municipale de musique, Lezennes

Le Jardin Musical, École municipale de musique, Lezennes

Le Jardin Musical, École municipale de musique, Lezennes lundi 22 juin 2026.

Lieu : École municipale de musique

Adresse : 107 bis, rue Jean-Baptiste Defaux Lezennes

Ville : 59260 Lezennes

Département : Nord

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Le Jardin Musical Lundi 22 juin, 18h30 École municipale de musique Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T18:30:00+02:00 – 2026-06-22T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-22T18:30:00+02:00 – 2026-06-22T20:00:00+02:00

Plus d’informations prochainement

École municipale de musique 107 bis, rue Jean-Baptiste Defaux Lezennes Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France
École Municipale de Musique

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