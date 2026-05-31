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Récital de guitare de François Debien, Mairie, Lezennes

Récital de guitare de François Debien, Mairie, Lezennes

Récital de guitare de François Debien, Mairie, Lezennes vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Mairie

Adresse : 1, place de la République 59260 Lezennes

Ville : 59260 Lezennes

Département : Nord

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Récital de guitare de François Debien Vendredi 26 juin, 18h30 Mairie Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Mairie 1, place de la République 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Accompagnement à la flûte par Catherine Merlevède

Visuel : Canva

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