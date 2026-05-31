Récital de guitare de François Debien, Mairie, Lezennes

Récital de guitare de François Debien Vendredi 26 juin, 18h30 Mairie Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Mairie 1, place de la République 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

Accompagnement à la flûte par Catherine Merlevède

Visuel : Canva