Récital de guitare de François Debien, Mairie, Lezennes
Récital de guitare de François Debien, Mairie, Lezennes vendredi 26 juin 2026.
Récital de guitare de François Debien Vendredi 26 juin, 18h30 Mairie Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00
Mairie 1, place de la République 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Accompagnement à la flûte par Catherine Merlevède
Visuel : Canva