Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Coupe du Monde de Football, Maison des Jeunes, Lezennes

Soirée Coupe du Monde de Football, Maison des Jeunes, Lezennes

Soirée Coupe du Monde de Football, Maison des Jeunes, Lezennes vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Maison des Jeunes

Adresse : 32 rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes

Ville : 59260 Lezennes

Département : Nord

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Soirée Coupe du Monde de Football Vendredi 26 juin, 19h00 Maison des Jeunes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00

Maison des Jeunes 32 rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Match Norvège – France

Visuel : Canva

À voir aussi à Lezennes (Nord)