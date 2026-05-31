Soirée Coupe du Monde de Football, Maison des Jeunes, Lezennes
Soirée Coupe du Monde de Football, Maison des Jeunes, Lezennes vendredi 26 juin 2026.
Soirée Coupe du Monde de Football Vendredi 26 juin, 19h00 Maison des Jeunes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00
Maison des Jeunes 32 rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Match Norvège – France
Visuel : Canva