Soirée Coupe du Monde de Football, Maison des Jeunes, Lezennes

Soirée Coupe du Monde de Football Vendredi 26 juin, 19h00 Maison des Jeunes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00

Maison des Jeunes 32 rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

Match Norvège – France

Visuel : Canva