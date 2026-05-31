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Les mercredis de la MDJ, Maison des Jeunes, Lezennes

Les mercredis de la MDJ, Maison des Jeunes, Lezennes

Les mercredis de la MDJ, Maison des Jeunes, Lezennes mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Maison des Jeunes

Adresse : 32 rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes

Ville : 59260 Lezennes

Département : Nord

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : Sur inscription auprès de la Maison des Jeunes

Les mercredis de la MDJ Mercredi 24 juin, 14h00 Maison des Jeunes Nord

Sur inscription auprès de la Maison des Jeunes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T14:00:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-24T14:00:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00

Maison des Jeunes 32 rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Préparation du matériel pour le séjour d’été

Visuel : Canva

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