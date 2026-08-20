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Le Jardin zen, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

jeudi 29 octobre 2026 · Cinéma le Rio · Clermont-Ferrand

Le Jardin zen, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Lieu
Cinéma le Rio
Adresse
178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand
Ville
63100 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme

Le Jardin zen Jeudi 29 octobre, 20h00 Cinéma le Rio Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-29T20:00:00+01:00 – 2026-10-29T22:00:00+01:00
Fin : 2026-10-29T20:00:00+01:00 – 2026-10-29T22:00:00+01:00

Cinéma le Rio 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cinemalerio.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0502#showmovie?id=1AZQI »}]
Archi&toiles – Luxe, calme et volupté. Tout va pour le mieux dans la vie parfaitement réglée de Yoriko et de tous ceux qui, comme elle, ont rejoint la secte de l’eau. Jusqu’au jour où son mari revi…

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