Le Jardin zen, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Le Jardin zen Jeudi 29 octobre, 20h00 Cinéma le Rio Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T20:00:00+01:00 – 2026-10-29T22:00:00+01:00

Fin : 2026-10-29T20:00:00+01:00 – 2026-10-29T22:00:00+01:00

Cinéma le Rio 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cinemalerio.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0502#showmovie?id=1AZQI »}]

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