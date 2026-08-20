Le Jardin zen, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand
jeudi 29 octobre 2026 · Cinéma le Rio · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Le Jardin zen Jeudi 29 octobre, 20h00 Cinéma le Rio Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-29T20:00:00+01:00 – 2026-10-29T22:00:00+01:00
Fin : 2026-10-29T20:00:00+01:00 – 2026-10-29T22:00:00+01:00
Cinéma le Rio 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cinemalerio.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0502#showmovie?id=1AZQI »}]
Archi&toiles – Luxe, calme et volupté. Tout va pour le mieux dans la vie parfaitement réglée de Yoriko et de tous ceux qui, comme elle, ont rejoint la secte de l’eau. Jusqu’au jour où son mari revi…
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