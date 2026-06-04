Le jeans dans tous ses états Maison des arts du fil Rennes
Le jeans dans tous ses états Maison des arts du fil Rennes samedi 4 juillet 2026.
Le jeans dans tous ses états Maison des arts du fil Rennes 4 juillet – 5 septembre, certains samedis Ille-et-Vilaine
3 ateliers payants et sur inscription
Venez créer un plaid original et personnalisé en donnant une seconde vie à vos vieilles pièces en jean !
Venez avec vos jeans (déjà décousus) ainsi qu’un vieux drap, ou une nappe que vous n’utilisez plus afin de réaliser un plaid unique, selon vos goûts et vos envies ! Vous pourrez coudre vos pièces de jean en gardant la pièce entière, ou en le découpant en petits carrés selon vos préférences.
**Pour qui ?** Niveaux 2, 3 & +
_**PROGRESSER**_ – Niveau 2 | “Faux” débutant. Vous avez déjà réalisé quelques projets ou accessoires (pochettes, tote bags, lingettes…), Coudre droit n’est pas vraiment un problème, et avez de bonnes notions d’enfilage & d’utilisation basique de la machine.
_**SE PERFECTIONNER**_ – Niveau 3 & + | Intermédiaire / avancé. L’enfilage et l’utilisation de la machine à coudre, c’est bon pour vous !
**Le projet se déroule sur 3 ateliers :**
1er atelier : Samedi 4 juillet – Découper les pièces que l’on souhaite sur le support et penser la composition de son plaid.
2e atelier : Samedi 18 juillet – Coudre le plaid, montage couture, premiers dessins en broderie.
3e atelier : Samedi 5 septembre – Finalisation du plaid, finition et montage du dos, couture des bords.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T09:15:00.000+02:00
Fin : 2026-09-05T12:15:00.000+02:00
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Maison des arts du fil 55, avenue des Pays-Bas, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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