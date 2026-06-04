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Le jeans dans tous ses états Maison des arts du fil Rennes

Le jeans dans tous ses états Maison des arts du fil Rennes

Le jeans dans tous ses états Maison des arts du fil Rennes samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Maison des arts du fil

Adresse : 55, avenue des Pays-Bas, Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Le jeans dans tous ses états Maison des arts du fil Rennes 4 juillet – 5 septembre, certains samedis Ille-et-Vilaine

3 ateliers payants et sur inscription

Venez créer un plaid original et personnalisé en donnant une seconde vie à vos vieilles pièces en jean !

Venez avec vos jeans (déjà décousus) ainsi qu’un vieux drap, ou une nappe que vous n’utilisez plus afin de réaliser un plaid unique, selon vos goûts et vos envies ! Vous pourrez coudre vos pièces de jean en gardant la pièce entière, ou en le découpant en petits carrés selon vos préférences.
**Pour qui ?** Niveaux 2, 3 & +
_**PROGRESSER**_ – Niveau 2 | “Faux” débutant. Vous avez déjà réalisé quelques projets ou accessoires (pochettes, tote bags, lingettes…), Coudre droit n’est pas vraiment un problème, et avez de bonnes notions d’enfilage & d’utilisation basique de la machine.
_**SE PERFECTIONNER**_ – Niveau 3 & + | Intermédiaire / avancé. L’enfilage et l’utilisation de la machine à coudre, c’est bon pour vous !
**Le projet se déroule sur 3 ateliers :**
1er atelier : Samedi 4 juillet – Découper les pièces que l’on souhaite sur le support et penser la composition de son plaid.
2e atelier : Samedi 18 juillet – Coudre le plaid, montage couture, premiers dessins en broderie.
3e atelier : Samedi 5 septembre – Finalisation du plaid, finition et montage du dos, couture des bords.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T09:15:00.000+02:00
Fin : 2026-09-05T12:15:00.000+02:00

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Maison des arts du fil 55, avenue des Pays-Bas, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


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