Le jeu vidéo à la bibliothèque Rue Frédéric Chopin Harfleur
mercredi 18 novembre 2026 · Rue Frédéric Chopin · Harfleur
Informations pratiques
Harfleur
Le jeu vidéo à la bibliothèque
Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-18
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-11-18
La bibliothèque se transforme en espace de jeu avec une installation de bornes d’arcade en accès libre. Venez (re)découvrir les grands classiques du jeu vidéo, partager une partie et vous lancer quelques défis, seul ou à plusieurs. .
Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53 bibliotheque@harfleur.fr
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English : Le jeu vidéo à la bibliothèque
L’événement Le jeu vidéo à la bibliothèque Harfleur a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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