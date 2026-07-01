UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lannilis

Le jeudi des p’tits Qu’est-ce ? Lannilis

jeudi 23 juillet 2026 · Lannilis

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Espace la Poutroie
Ville
29870 Lannilis
Département
Finistère
Tarif

Lannilis

Le jeudi des p’tits Qu’est-ce ?

Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Spectacle par Casus Délires
Mime, clown, piano et accordéon s’entremêlent dans un spectacle drôle et poétique. Johann Sauvage et Wenclas Hervieux donnent vie à une galerie de personnages attachants, pour une aventure pleine d’humour, de musique et de surprises qui ravira petits et grands.   .

Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 00 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le jeudi des p’tits Qu’est-ce ? Lannilis a été mis à jour le 2026-07-10 par OT PAYS DES ABERS

À voir aussi à Lannilis (Finistère)