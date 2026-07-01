Le jeudi des p’tits Qu’est-ce ? Lannilis
jeudi 23 juillet 2026 · Lannilis
Informations pratiques
Lannilis
Le jeudi des p’tits Qu’est-ce ?
Espace la Poutroie Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Spectacle par Casus Délires
Mime, clown, piano et accordéon s’entremêlent dans un spectacle drôle et poétique. Johann Sauvage et Wenclas Hervieux donnent vie à une galerie de personnages attachants, pour une aventure pleine d’humour, de musique et de surprises qui ravira petits et grands. .
Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 00 11
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English :
L’événement Le jeudi des p’tits Qu’est-ce ? Lannilis a été mis à jour le 2026-07-10 par OT PAYS DES ABERS
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