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Le jour de l’orgue Eglise Saint-Laurent Brest

Le jour de l’orgue Eglise Saint-Laurent Brest samedi 9 mai 2026.

Lieu : Eglise Saint-Laurent

Adresse : 13 Rue Bouet

Ville : 29200 Brest

Département : Finistère

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Brest

Le jour de l’orgue

Eglise Saint-Laurent 13 Rue Bouet Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Présentation de l’ orgue et audition d’oeuvres en solo et à 4 mains par Geneviève Guillerm et Roland Guyomarch organistes.

Eglise St Laurent à Lambézellec
Organisation par l’AOL.
Libre participation   .

Eglise Saint-Laurent 13 Rue Bouet Brest 29200 Finistère Bretagne  

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English : Le jour de l’orgue

L’événement Le jour de l’orgue Brest a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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