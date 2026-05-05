Le jour de l’orgue Eglise Saint-Laurent Brest
Le jour de l’orgue Eglise Saint-Laurent Brest samedi 9 mai 2026.
Brest
Le jour de l’orgue
Eglise Saint-Laurent 13 Rue Bouet Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Présentation de l’ orgue et audition d’oeuvres en solo et à 4 mains par Geneviève Guillerm et Roland Guyomarch organistes.
Eglise St Laurent à Lambézellec
Organisation par l’AOL.
Libre participation .
Eglise Saint-Laurent 13 Rue Bouet Brest 29200 Finistère Bretagne
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English : Le jour de l’orgue
L’événement Le jour de l’orgue Brest a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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