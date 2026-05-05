Le jour de l’orgue Eglise Saint-Laurent Brest

Brest

Le jour de l’orgue

Eglise Saint-Laurent 13 Rue Bouet Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Présentation de l’ orgue et audition d’oeuvres en solo et à 4 mains par Geneviève Guillerm et Roland Guyomarch organistes.

Eglise St Laurent à Lambézellec

Organisation par l’AOL.

Libre participation .

Eglise Saint-Laurent 13 Rue Bouet Brest 29200 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le jour de l’orgue

L’événement Le jour de l’orgue Brest a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue