Le Joyeux Bazar des Transitions La Parenthèse Saint-Jean-en-Royans
Le Joyeux Bazar des Transitions La Parenthèse Saint-Jean-en-Royans samedi 23 mai 2026.
Saint-Jean-en-Royans
Le Joyeux Bazar des Transitions
La Parenthèse 3 rue des écoles Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Un après midi sous le signe des transitions écologiques, avec des ateliers manuels pour réduire vos déchets, des stands sur les mobilités, les énergies, une ballade en bord de Lyonne et la venue de Jérémie Pichon, auteur du livre Familles Zéro Déchet.
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La Parenthèse 3 rue des écoles Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 17 13 19 contactdechets@cc-royans-vercors.org
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English :
An afternoon under the sign of ecological transitions, with manual workshops to reduce your waste, stands on mobility and energy, a walk along the banks of the Lyonne and the visit of Jérémie Pichon, author of the book Familles Zéro Déchet.
L’événement Le Joyeux Bazar des Transitions Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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