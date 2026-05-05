DE CANAUX EN USINES, SUR LES TRACES DES OUVRIERES balades artistiques et culturelles au coeur de l’histoire locale L’artsolite Saint-Jean-en-Royans
DE CANAUX EN USINES, SUR LES TRACES DES OUVRIERES balades artistiques et culturelles au coeur de l’histoire locale L’artsolite Saint-Jean-en-Royans vendredi 5 juin 2026.
Saint-Jean-en-Royans
DE CANAUX EN USINES, SUR LES TRACES DES OUVRIERES balades artistiques et culturelles au coeur de l’histoire locale
L’artsolite 105 impasse des tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif HelloAsso
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-06 20:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06
Balades culturelles et artistiques au cœur de l’histoire locale visite guidée des jardins de L’artsolite et sur l’histoire industrielle locale + spectacle en déambulation théâtral et musical Ouvrières, Dans les murs de la mémoire (Cie des Lisières)
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L’artsolite 105 impasse des tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 20 76 infos@courte-echelle.fr
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English :
Cultural and artistic walks in the heart of local history: guided tour of the L’artsolite gardens and local industrial history + theatrical and musical wandering show Ouvrières, Dans les murs de la mémoire (Cie des Lisières)
L’événement DE CANAUX EN USINES, SUR LES TRACES DES OUVRIERES balades artistiques et culturelles au coeur de l’histoire locale Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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