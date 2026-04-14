Le Rallye de la Gastronomie – La Distillerie du Vercors, La Distillerie du Vercors, Saint-Jean-en-Royans

Le Rallye de la Gastronomie – La Distillerie du Vercors Samedi 6 juin, 09h00 La Distillerie du Vercors Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Au volant de votre véhicule, vous partez sur les routes du territoire, découvrez les magnifiques paysages de Drôme et d’Ardèche, rencontrez les producteurs locaux, dégustez, partagez.

A 9h, les participants sont attendus sur leur première étape. C’est parti pour une journée palpitante à la découverte des saveurs de la région. 5 visites gastronomiques s’échelonnent sur la journée : à 9h, 10h45, 13h30, 15h15 et 17h. Sur chaque site-étape, les équipages profitent de 45 minutes passionnantes d’échanges avec les producteurs, de visites et bien sûr, de dégustations !

Entre chaque étape, retour en voiture pour rejoindre le prochain site gastronomique ! Le Rallye n’est néanmoins pas une course. Les parcours sont pensés spécialement pour garantir des timings adaptés entre chaque étape. Toute la journée, l’aventure est rythmée par des énigmes, permettant de résoudre un mystère haletant et de prétendre à la victoire finale. A la clé, de nombreux produits de nos entreprises partenaires, à déguster entre amis ou en famille !

Après les visites, il est temps de se rassembler à partir de 18h sur le Champ de Mars à Valence pour l’aboutissement de l’expérience Rallye. Sur le Rassemblement Final, un DJ, des food-trucks gastronomiques et un écran géant sont là pour vous faire vivre d’ultimes moments de convivialité et de plaisir.

A découvrir le 6 juin :

Dans le Vercors, une ancienne magnanerie remplie de tonneaux, des alambics « Belle et Nautilus », la fabrication d’un whisky, un Séquoia géant de 200 ans, une Ours Blanche « Reine »… c’est un peu de ce que vous découvrirez en venant visiter la Distillerie du Vercors. Depuis 2014, notre équipe distille les whiskys bio Séquoia. Multimédaillées, nos cuvées s’adressent à tous les curieux ayant envie de découvrir un whisky unique différent de ceux produits industriellement. Nous avons hâte de vous accueillir et de vous montrer tout cela.

https://distillerie-vercors.com/

La Distillerie du Vercors 1340 route du Camp d’Ambel 26190 Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.rallyedelagastronomie.fr/inscription-et-billetterie.html »}] [{« link »: « https://distillerie-vercors.com/ »}]

Un Rallye se déroulant sur une journée et vous emmenant au plus proche des entreprises gastronomiques de la région rallye gastronomie

DR