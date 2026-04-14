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Spectacle PRELUDE DE PAN Rue pasteur Saint-Jean-en-Royans

Spectacle PRELUDE DE PAN Rue pasteur Saint-Jean-en-Royans vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Rue pasteur

Adresse : Médiathèque

Ville : 26190 Saint-Jean-en-Royans

Département : Drôme

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Jean-en-Royans

Spectacle PRELUDE DE PAN

Rue pasteur Médiathèque Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Prélude de Pan par la compagnie Scène nationale 7
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Rue pasteur Médiathèque Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 34 36  mediatheque.stjean@cc-royans-vercors.org

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English :

Prélude de Pan by the Scène nationale 7 company

L’événement Spectacle PRELUDE DE PAN Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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