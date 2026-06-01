A toi(ts)de voir… une installation artistique dans le jardin de L’artsolite !, L’artsolite, Saint-Jean-en-Royans

A toi(ts)de voir… une installation artistique dans le jardin de L’artsolite ! 5 – 7 juin L’artsolite Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Pour les RDV aux Jardins, sur le thème annuel de « La Vue », L »artsolite propose une Œuvre d’art de l’artiste Jean-Marc Voillot. Une installation plastique en acier, bois et peinture blanche (2m de haut par plus de 8m de long), inspirée par le patrimoine du site, puisque l’œuvre reprend le dessin des sheds du bâtiment réhabilité de L’artsolite. L’œuvre joue avec les éléments d’architecture de la façade en arrière-plan, toit, fenêtre…

L’artsolite 105 impasse des tisserands 26190 Saint Jean en Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 58 47 94 79 http://www.lartsolite.com https://www.facebook.com/lartsolite/ Ancienne usine de tissage entièrement réhabilité en lieu d’exposition familial et ludique, avec un restaurant, un bar et une boutique art et décoration. Parking et accès PMR adjacent au bâtiment.

Pour les RDV aux Jardins, sur le thème annuel de « La Vue », L »artsolite propose une Œuvre d’art de l’artiste Jean-Marc Voillot. Une installation plastique en acier, bois et peinture blanche (2m de de…

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