Le Royans solidaire contre le cancer Saint-Jean-en-Royans
Le Royans solidaire contre le cancer Saint-Jean-en-Royans samedi 6 juin 2026.
Saint-Jean-en-Royans
Le Royans solidaire contre le cancer
Place du champ de mars Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
avec encas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 07:00:00
fin : 2026-06-06 15:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Chaque année nous organisons des randonnées santé à Saint-Jean-En-Royans Les sentiers du Royans
.
Place du champ de mars Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 01 37 35
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English :
Every year we organize healthy walks in Saint-Jean-En-Royans Les sentiers du Royans
L’événement Le Royans solidaire contre le cancer Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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