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Le [K] Rabo fête la Musique ! scène ouverte tout public et barbecue, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Le [K] Rabo fête la Musique ! scène ouverte tout public et barbecue, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac samedi 20 juin 2026.

Lieu : Le [K]Rabo

Adresse : 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges

Ville : 61210 Putanges-le-Lac

Département : Orne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Inscription à la scène ouverte : contact olivier 06.22.22.16.01 -Accès gratuit

Le [K] Rabo fête la Musique ! scène ouverte tout public et barbecue Samedi 20 juin, 19h00 Le [K]Rabo Orne

Inscription à la scène ouverte : contact olivier 06.22.22.16.01 -Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:30:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie
Vous êtes musicien(ne)s ou chanteur(se)s et aimeriez partager votre passion auprès d’1 public dans des conditions scéniques de qualité? Ambiance conviviale et festive où chacun pourra trouver sa place

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