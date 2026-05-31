Le [K] Rabo fête la Musique ! scène ouverte tout public et barbecue, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Le [K] Rabo fête la Musique ! scène ouverte tout public et barbecue Samedi 20 juin, 19h00 Le [K]Rabo Orne

Inscription à la scène ouverte : contact olivier 06.22.22.16.01 -Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:30:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

Vous êtes musicien(ne)s ou chanteur(se)s et aimeriez partager votre passion auprès d’1 public dans des conditions scéniques de qualité? Ambiance conviviale et festive où chacun pourra trouver sa place