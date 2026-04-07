Le kangourou à bretelles Espace des Libertés Aubagne

Aubagne

Le kangourou à bretelles

Samedi 6 juin 2026 à partir de 20h30. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 34.2 – 34.2 – 34.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Kangourou à Bretelles est une comédie enlevée et pleine de surprises qui explore l’amitié sous toutes ses coutures. Lorsque Clara et Bertrand, mariés depuis25 ans, annoncent leur divorce à leurs amis Étienne et Sandrine, tout bascule.

Ce qui commence par une simple question !

– Avec lequel des deux allez-vous rester amis ? se transforme en un véritable tourbillon d’émotions, de quiproquos et de révélations.

Entre mensonges, règlements de comptes et éclats de rire, les liens d’amitié et d’amour sont mis à rude épreuve, jusqu’à la surprenante conclusion. Et au coeur de tout cela, un mystérieux kangourou à bretelles joue un rôle inattendu… mais qui est-il vraiment ?

Cette pièce, drôle et touchante, nous rappelle que parfois, les plus grandes turbulences naissent des plus petites questions.

Avec Linda Hardy, Didier Gustin, Patrick Puydebat, Juliette Poissonnier. .

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Le Kangourou à Bretelles is a lively comedy full of surprises that explores friendship from every angle. When Clara and Bertrand, married for 25 years, announce their divorce to their friends Étienne and Sandrine, everything changes.

L’événement Le kangourou à bretelles Aubagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile