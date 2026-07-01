Le kiosque estival Arts & Saveurs Espace culturel Alexandre de Lur Saluces Sauternes

Informations pratiques

Sauternes

Le kiosque estival Arts & Saveurs

Espace culturel Alexandre de Lur Saluces 8 Le Bourg Sud Sauternes Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-13 2026-09-05

Tout comme l’artiste, le vigneron puise son inspiration dans le vivant. Tous les deux stimulent nos sens, notre imaginaire, notre mémoire et s’inscrivent dans nos vies comme vecteurs d’expériences.

Ainsi, tout l’été, en partenariat avec la Maison du Sauternes et la municipalité, l’Office de Tourisme et des loisirs La Gironde du Sud vous propose de découvrir l’œuvre d’artistes directement au cœur des vignobles et de bousculer vos sens avec les dégustations savoureuses de la Maison du Sauternes. Ce sera surtout l’occasion pour l’équipe de l’Office de Tourisme de mettre en lumière toutes les expériences possibles en Gironde du Sud !

Notre kiosque estival des arts et des saveurs vous accueille à l’espace culturel Lur Saluces de Sauternes pour un moment de partage de 10h à 12h, en juillet les 13, 25 et 31 ; le 13 août et le 5 septembre. .

Espace culturel Alexandre de Lur Saluces 8 Le Bourg Sud Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 contact@lagirondedusud.com

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English : Le kiosque estival Arts & Saveurs

L’événement Le kiosque estival Arts & Saveurs Sauternes a été mis à jour le 2026-06-30 par La Gironde du Sud