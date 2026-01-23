LE KIOSQUE FORMES FERTILES ELEONORE GOLD-DALG Chapelle des Calvairiennes Mayenne

LE KIOSQUE FORMES FERTILES ELEONORE GOLD-DALG

Chapelle des Calvairiennes 21 rue Guyard de la Fosse Mayenne Mayenne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 14:30:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-27 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-03 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-10 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-17 2026-06-20 2026-06-21

La Chapelle des Calvairiennes est un lieu de diffusion et de création pour les artistes contemporains. De trois à cinq expositions par an permettent, à chacun de découvrir la création contemporaine dans toute sa diversité.

C’est depuis son atelier perché sur les hauteurs lavalloises que la designer Éléonore Gold-Dalg façonne ses créations en verre soufflé au chalumeau. Quand la flamme s’allume, un compte à rebours incandescent s’enclenche où le souffle et les gestes s’accordent dans une chorégraphie rigoureuse. Puisant ses matériaux et ses recherches dans le domaine des Sciences, Éléonore Gold-Dalg explore toutes les capacités du verre au contact de ses outils.

Intéressée par la domestication végétale, l’artiste nous invite à observer la vie au travers de ses Petits Monstres de verre dans lesquels les plantes développent leurs racines aux allures d’entrailles souterraines.

Autour de l’exposition

– Rencontre jeudi 21 mai à 17h

– Vernissage vendredi 22 mai à 18h

– Atelier Zootrope samedi 23 mai à 15h (réservation conseillée)

– Atelier gravure sur verre mercredi 3 juin à 15h (réservation conseillée)

– Visite-atelier à partir de 4 ans mercredi 17 juin à 15h30 .

Chapelle des Calvairiennes 21 rue Guyard de la Fosse Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16 contact@kiosque-mayenne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Chapelle des Calvairiennes is a venue for contemporary artists. Three to five exhibitions a year enable everyone to discover contemporary art in all its diversity.

L’événement LE KIOSQUE FORMES FERTILES ELEONORE GOLD-DALG Mayenne a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne