Le Labo créatif, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Le Labo créatif Mercredi 14 octobre, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00
De séance en séance, construisons une cabane d’histoires et de sons, en s’inspirant d’un livre de la sélection pour le Prix Bermond-Boquié. Une aventure collective pour lecteurs-explorateurs en herbe !
Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 54 00 »}]
De séance en séance, construisons une cabane d’histoires et de sons, en s’inspirant d’un livre de la sélection pour le Prix Bermond-Boquié. Une aventure collective pour lecteurs-explorateurs en herbe.
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