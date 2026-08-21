Le Labo créatif, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Le Labo créatif Mercredi 14 octobre, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00

De séance en séance, construisons une cabane d’histoires et de sons, en s’inspirant d’un livre de la sélection pour le Prix Bermond-Boquié. Une aventure collective pour lecteurs-explorateurs en herbe !

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 54 00 »}]

De séance en séance, construisons une cabane d’histoires et de sons, en s’inspirant d’un livre de la sélection pour le Prix Bermond-Boquié. Une aventure collective pour lecteurs-explorateurs en herbe.