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Le Labo créatif, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Le Labo créatif, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Le Labo créatif Mercredi 14 octobre, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00

De séance en séance, construisons une cabane d’histoires et de sons, en s’inspirant d’un livre de la sélection pour le Prix Bermond-Boquié. Une aventure collective pour lecteurs-explorateurs en herbe !

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 54 00 »}]
De séance en séance, construisons une cabane d’histoires et de sons, en s’inspirant d’un livre de la sélection pour le Prix Bermond-Boquié. Une aventure collective pour lecteurs-explorateurs en herbe.

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