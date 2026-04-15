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Le Labo créatif, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Le Labo créatif, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Le Labo créatif, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Lisa Bresner

Adresse : 23 boulevard Emile Romanet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Le Labo créatif Mercredi 20 mai, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Nous vous accueillons tous les mois pour des ateliers artistiques. Au menu : créations visuelles (collage et poésie) et musicales (enregistrement au piano et production studio). Retrouvez les productions des participants sur place.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Nous vous accueillons tous les mois pour des ateliers artistiques.

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