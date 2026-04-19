Le Lac des Cygnes Ballet & Orchestre Tournée 2027 Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement
Le Lac des Cygnes Ballet & Orchestre Tournée 2027 Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement vendredi 15 mai 2026.
Lyon 6e Arrondissement
Le Lac des Cygnes Ballet & Orchestre Tournée 2027
Cité Internationale 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône
Tarif : 52 – 52 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-15
Chef-d’œuvre incontournable du ballet classique, Le Lac des Cygnes fait son grand retour en 2027 à l’occasion d’une nouvelle tournée exceptionnelle à travers la France et l’Europe.
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Cité Internationale 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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English : Swan Lake Ballet & Orchestra 2027 Tour
A timeless masterpiece of classical ballet, Swan Lake is making its grand return to Lyon!
L’événement Le Lac des Cygnes Ballet & Orchestre Tournée 2027 Lyon 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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