Le Lac des Cygnes Ballet & Orchestre Tournée 2027 Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement

Lyon 6e Arrondissement

Le Lac des Cygnes Ballet & Orchestre Tournée 2027

Cité Internationale 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône

Tarif : 52 – 52 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-15

Chef-d’œuvre incontournable du ballet classique, Le Lac des Cygnes fait son grand retour en 2027 à l’occasion d’une nouvelle tournée exceptionnelle à travers la France et l’Europe.

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Cité Internationale 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English : Swan Lake Ballet & Orchestra 2027 Tour

A timeless masterpiece of classical ballet, Swan Lake is making its grand return to Lyon!

L’événement Le Lac des Cygnes Ballet & Orchestre Tournée 2027 Lyon 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme