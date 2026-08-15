Le Lac des Cygnes Le Forum Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Le Lac des Cygnes

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 50 – 50 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 20:00:00

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

RetrouvezLe Lac des Cygnes au Forum !

L’un des plus grands chefs-d’œuvre du ballet classique

Porté par la sublime musique de Tchaïkovski, Le Lac des cygnes est un bijou du répertoire romantique. L’International Classical Ballet Mainz en propose une version majestueuse, fidèle à la tradition, interprétée par une troupe internationale réunissant des danseurs ukrainiens et allemands de haut niveau.

Le prince Siegfried tombe amoureux de la mystérieuse Odette, une jeune femme transformée en cygne par un terrible sortilège. Entre amour, trahison et magie, Le Lac des cygnes déploie un récit bouleversant sublimé par des tableaux d’une grande puissance dramatique et une chorégraphie d’une beauté saisissante.

International Classical Ballet Mainz

Depuis plus de vingt ans, International Classical Ballet Mainz fait rayonner l’excellence du ballet académique à travers le monde. Héritière des plus grandes traditions chorégraphiques d’Europe de l’Est, la compagnie présente chaque saison les chefs-d’œuvre intemporels du répertoire classique, dont Le Lac des cygnes et Casse-Noisette, avec une exigence artistique et une rigueur technique saluées sur les cinq continents.

Composée de danseurs ukrainiens et allemands issus des plus prestigieuses académies, la troupe s’attache à faire vivre l’émotion et la magie des ballets de Tchaïkovski dans une mise en scène fidèle, élégante et accessible à tous les publics. L’interprétation, alliant virtuosité, grâce et sens du récit, rend hommage à l’âme même du ballet classique, tout en affirmant une identité artistique ouverte et contemporaine.

Présente chaque année en tournée en France, International Classical Ballet Mainz est devenue au fil des saisons un rendez-vous attendu des amateurs de danse, petits et grands. Elle incarne avec force et sensibilité la vitalité d’un art vivant, porteur de beauté, de transmission et de dialogue culturel.

RDV le 2 décembre à 20h. .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Catch *Swan Lake* at the Forum!

L’événement Le Lac des Cygnes Le Mans a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Le Mans