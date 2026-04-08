LE LAC DES CYGNES ZENITH DE PAU Pau
LE LAC DES CYGNES ZENITH DE PAU Pau samedi 22 mai 2027.
Pau
LE LAC DES CYGNES
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 59 – 59 – 59 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 20:00:00
fin : 2027-05-22 22:00:00
Date(s) :
2027-05-22
Chef-d’œuvre incontournable du ballet classique, Le Lac des Cygnes fait son grand retour en 2027 à l’occasion d’une nouvelle tournée exceptionnelle à travers la France et l’Europe. Interprétée par le Paris Ballet Theater, cette œuvre légendaire promet d’émerveiller le public du lever de rideau aux applaudissements.
L’histoire du prince Siegfried et de la princesse Odette se déploie avec force et émotion. Prisonnière d’un cruel enchantement, Odette est condamnée à vivre sous les traits d’un cygne le jour, ne retrouvant son apparence humaine que la nuit. Épris d’un amour sincère, Siegfried jure de briser le sort… mais parviendra-t-il à triompher des machinations du redoutable Rothbart ? L’amour peut-il réellement défier le destin ? .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
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English : LE LAC DES CYGNES
L’événement LE LAC DES CYGNES Pau a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Pau
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