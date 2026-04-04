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LE LAC DES CYGNES ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges

LE LAC DES CYGNES ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges

LE LAC DES CYGNES ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges jeudi 20 mai 2027.

Lieu : ZENITH LIMOGES METROPOLE

Adresse : 16, AVENUE JEAN MONNET

Ville : 87100 Limoges

Département : 87

Début : 2027-05-20

Fin : 2027-05-20

Heure de début : 20:00

LE LAC DES CYGNES Début : 2027-05-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH LIMOGES METROPOLE 16, AVENUE JEAN MONNET 87100 Limoges 87

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