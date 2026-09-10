LE LIVRE DES DJINNS de Nacer Khémir, La Cave Poésie René-Gouzenne, Toulouse

Informations pratiques

LE LIVRE DES DJINNS de Nacer Khémir Mardi 6 octobre, 19h30 La Cave Poésie René-Gouzenne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T19:30:00+02:00 – 2026-10-06T20:15:00+02:00

Fin : 2026-10-06T19:30:00+02:00 – 2026-10-06T20:15:00+02:00

Dans les sociétés maghrébines, le djinn (jnoun) ne se réduit pas au génie merveilleux des Mille et Une Nuits. Il est avant tout une entité invisible qui coexiste avec les humains dans des espaces spécifiques (sources, grottes, ruines, arbres, maisons, hammams ou carrefours).

Héritées de la cosmologie islamique mais profondément façonnées par les traditions locales, les croyances relatives aux djinns structurent les représentations de la maladie, de la possession, de la protection, de la chance et des interdits, ainsi que les pratiques de guérison et les cultes de possession.

On commence par une Rugissante dédiée aux djinns dans la littérature, avec une jeune comédienne de La Pépinière Après Demain.

La Cave Poésie René-Gouzenne 71 rue du Taur Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 23 62 00 https://www.cave-poesie.com/ https://www.facebook.com/Cavepoesie/?locale=fr_FR Théâtre et lieu des littératures en scène depuis 1967 à Toulouse La Cave Po’ est située dans le quartier historique entre la place du Capitole et la basilique Saint-Sernin.

En métro : ligne A, arrêt Capitole ou ligne B, arrêt Jeanne-d’Arc.

En voiture : parkings du Capitole, Victor-Hugo, Jeanne-D’Arc ou Arnaud Bernard (payants).

À vélo : plusieurs stations VélÔToulouse à proximité.

Pour les personnes à mobilité réduite :

La Cave Po’ possède deux salles de spectacles. Le Foyer au rez-de chaussée et les toilettes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La Cave en sous-sol n’est accessible que par un escalier.

Dans les sociétés maghrébines, le djinn (jnoun) ne se réduit pas au génie merveilleux des Mille et Une Nuits. Il est avant tout une entité invisible qui coexiste avec les humains dans des espaces ou …

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