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Le livre prend l’air Square Louis Feuillade Nantes

Le livre prend l’air Square Louis Feuillade Nantes

Le livre prend l’air Square Louis Feuillade Nantes jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Square Louis Feuillade

Adresse : Rue Jacques Feyder

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

La bibliothèque vient à votre rencontre pendant les vacances. Contes, jeux, lectures… rejoignez-nous les jeudis au square Louis Feuillade de 16h à 18h !En juillet :Jeudis 16, 23 et 30 juillet.En août :Jeudis 6 et 20 août.

Square Louis Feuillade Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr


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