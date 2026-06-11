Le livre prend l’air Square Louis Feuillade Nantes
Le livre prend l’air Square Louis Feuillade Nantes jeudi 23 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
La bibliothèque vient à votre rencontre pendant les vacances. Contes, jeux, lectures… rejoignez-nous les jeudis au square Louis Feuillade de 16h à 18h !En juillet :Jeudis 16, 23 et 30 juillet.En août :Jeudis 6 et 20 août.
Square Louis Feuillade Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr
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