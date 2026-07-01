LE LIVRE se livre pour les journées européennes du patrimoine et du matrimoine, Musée-Atelier de l’Imprimerie, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Musée-Atelier de l'Imprimerie · Nantes
Informations pratiques
LE LIVRE se livre pour les journées européennes du patrimoine et du matrimoine 19 et 20 septembre Musée-Atelier de l’Imprimerie Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Entrez dans le monde du livre en action.
Sous vos yeux, des machines fondent des lignes de texte, d’autres les impriment, dont une imposante presse à cylindre de neuf tonnes.
Ateliers pour enfants
Demonstrations tout type d’impression d’art : typographie, lithographie, gravure,
reliure, enluminure, calligraphie,
Présence de l’Association Aléa Club : photos alternatives
Musée-Atelier de l’Imprimerie 24, quai de la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240732655 https://musee-imprimerie.com/ https://www.instagram.com/musee_imprimerie_nantes;https://www.facebook.com/MuseeImprimerieNantes Un musée vivant dédié à l’histoire des anciens métiers du Livre, proposant des visites guidées tous les jours à 14 h 30 avec la mise en fonctionnement de l’ensemble du matériel d’impression. Sous les yeux des visiteurs, des machines fondent des lignes de texte, d’autres les impriment, dont une imposante presse à cylindre de neuf tonnes.
Un atelier ouvert à tous : pour les scolaires, les enfants et les groupes, possibilité de découvrir, lors d’un atelier de typographie, l’origine du livre et la composition manuelle en caractères mobiles comme au temps de Gutenberg. Tram 1 Arrêt Médiathèque
Entrez dans le monde du livre en action.
©Mai2026
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