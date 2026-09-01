Le Logis du Prieur Cunault Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Le Logis du Prieur

Cunault 12 rue Notre-Dame Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Admirez l’extérieur ce joli logis. Construite vers 1510, cette demeure Renaissance servait d’habitation aux moines de Cunault.

À l’époque de sa construction, le nombre des moines était réduit et ceux-ci ne pouvaient plus mener une vie conventuelle. C’est pour leur servir de résidence que ce logis aurait été bâti en dehors de la clôture.

Visite extérieure uniquement.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .

Cunault 12 rue Notre-Dame Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Admire the exterior of this attractive dwelling. Built around 1510, this Renaissance residence served as the home of the monks of Cunault.

L’événement Le Logis du Prieur Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME