Le Louis XI Jean-François Balerdi Le Louis XI Saillans

Le Louis XI Jean-François Balerdi

Le Louis XI Impasse du Louis XI Saillans Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

On vous attend pour un voyage original, mêlant ses 2 passions le rire et l’écriture. Clown et Poète, il pose son drôle de regard sur le monde qui nous entoure, joue avec les mots et jongle avec l’imaginaire. Ses personnages amusent, étonnent et touchent

.

Le Louis XI Impasse du Louis XI Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 45 87 26 lelouisxi@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We look forward to taking you on an original journey, combining his 2 passions: laughter and writing. Clown and poet, he takes a funny look at the world around us, plays with words and juggles with the imaginary. His characters amuse, amaze and touch

L’événement Le Louis XI Jean-François Balerdi Saillans a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme