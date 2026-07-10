Le Loup en slip Centre Marcet Bouguenais
mercredi 25 novembre 2026 · Centre Marcet · Bouguenais
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-25 15:00 –
Gratuit : non TARIF de 5€ à 8€ à partir de 5 ans
En mêlant théâtre, bruitage et manipulation d’objet, trois interprètes donnent vie à la bande dessinée culte de Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz et Paul Cauuet. Au-dessus de la forêt vit le loup. Un matin, les trois petits cochons disparaissent. Les animaux qui habitent la forêt sont terrifiés. Tout le monde vit dans la peur du loup mais personne ne le connaît vraiment. Jusqu’à ce qu’on découvre qu’il porte un slip. (Re)-Découvrez ce merveilleux récit dans une adaptation pleine d’humour et de références cachées.
Centre Marcet Couëts Bouguenais 44340
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