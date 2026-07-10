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Le Loup en slip Centre Marcet Bouguenais

mercredi 25 novembre 2026 · Centre Marcet · Bouguenais

Le Loup en slip Centre Marcet Bouguenais

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Centre Marcet
Adresse
Rue Célestin Freinet
Ville
44340 Bouguenais
Département
Loire-Atlantique
Tarif
TARIF de 5€ à 8€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-25 15:00 –
Gratuit : non TARIF de 5€ à 8€ à partir de 5 ans 

En mêlant théâtre, bruitage et manipulation d’objet, trois interprètes donnent vie à la bande dessinée culte de Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz et Paul Cauuet. Au-dessus de la forêt vit le loup. Un matin, les trois petits cochons disparaissent. Les animaux qui habitent la forêt sont terrifiés. Tout le monde vit dans la peur du loup mais personne ne le connaît vraiment. Jusqu’à ce qu’on découvre qu’il porte un slip. (Re)-Découvrez ce merveilleux récit dans une adaptation pleine d’humour et de références cachées.

Centre Marcet Couëts Bouguenais 44340


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