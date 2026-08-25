Informations pratiques

Le Loup en Slip La Paillette Rennes Vendredi 23 octobre, 15h00

La bande dessinée culte Le loup en slip est portée sur scène avec du théâtre, du bruitage et de la manipulation de papier, explorant la peur et notre rapport à la différence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-23T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-23T15:45:00.000+02:00

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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes



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