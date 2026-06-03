Le loup en slip Théâtre de la Gobinière Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-18 17:00 – 17:45

Gratuit : non De 6 € à 10 € Théâtre de la GobinièreDurée : 45 minDès 5 ansTarifs : TP : 10€ / TPR : 7€ / TA : 9€ / TR : 6€ / TM : 2€Réservations : https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.frContact : billetterie@mairie-orvault.fr ou 02 51 78 37 47 En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Un matin, les trois petits cochons disparaissent et tous les animaux sont terrifiés. Tous craignent le loup et se protègent de lui mais personne ne le connaît vraiment… Jusqu’à ce qu’on le croise et qu’on découvre qu’il ne mérite pas sa réputation !En mêlant théâtre, bruitage et manipulation de papier, les trois interprètes donnent vie à la bande dessinée culte de Wilfrid Lupano, Mayana ltoïz et Paul Cauuet. Un conte moderne pour aborder avec humour la peur de l’inconnu, et l’influence des rumeurs et des médias dans la société.

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr 02 51 78 37 47 https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/132-Le-loup-en-slip



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