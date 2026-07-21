Le Loup et Pierre Théâtre musical par la compagnie Hors d’oeuvres (Festival Loupiote #4) Mont-Saint-Aignan
mercredi 21 avril 2027 · Mont-Saint-Aignan
Informations pratiques
Mont-Saint-Aignan
Le Loup et Pierre Théâtre musical par la compagnie Hors d’oeuvres (Festival Loupiote #4)
1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-21 15:30:00
fin : 2027-04-21 16:15:00
Date(s) :
2027-04-21
Et si le loup n’était plus le monstre de l’histoire ?
Dans cette relecture électro de Pierre et le loup, le célèbre prédateur prend enfin la parole! Porté par une comédienne habitée et un musicien entouré de synthétiseurs et de boîtes à rythmes, le conte de Prokofiev se transforme en aventure sensorielle, drôle et palpitante. La musique classique explose en sons électro, les personnages prennent chair sous nos yeux, et le récit interroge avec poésie nos peurs, notre liberté et notre part sauvage.
Un spectacle vibrant, immersif et furieusement vivant !
Dans le cadre du dispositif Vacances en arts.
Création 2027
Spectacle Jeune public dès 8 ans
Durée 45 minutes .
1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr
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English : Le Loup et Pierre Théâtre musical par la compagnie Hors d’oeuvres (Festival Loupiote #4)
L’événement Le Loup et Pierre Théâtre musical par la compagnie Hors d’oeuvres (Festival Loupiote #4) Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-21 par Seine-Maritime Attractivité
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