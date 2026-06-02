Le madrigal en son jardin Paray-le-Monial

Paray-le-Monial

Le madrigal en son jardin

Salle des boiseries du cloître Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Le madrigal envahit quotidiennement les palais et les cours princières aussi bien que les salons des notables et des bourgeois et les lieux populaires. Ce véritable phénomène de société musical se développe dans toute l’Italie, berceau et patrie du madrigal, et voyage dans des contrées plus lointaines encore. Nous vous embarquerons donc, au gré de nos envies et de nos divagations, dans l’Europe musicale des 16e et 17e siècle, voire plus loin… Un concert-découverte, moment idéal pour écouter les sonorités et timbres rares de l’époque du premier baroque musical.

Le point de départ de ce nouveau programme est le madrigal ce nouveau genre apparait dès la fin du Moyen-âge. Il connait un développement incroyable à partir de 1530, d’abord à Rome, puis en Italie, et enfin dans toute l’Europe. Fête du chant et peinture du mot, le madrigal a été chéri des muses et des poètes, au fil d’une complicité intime entre la mélodie et la langue italienne. À travers cette interaction, c’est l’une des aventures fondatrices de la musique occidentale qui s’incarne en lui.

Ce genre connait, au 16e siècle, une fortune singulière, reflet d’une pratique collective où l’approche des simples amateurs est des familles n’est pas découragée par celle des chanteurs professionnels des cours princières. Il s’agit donc d’une musique de consommation domestique et quotidienne qui fait entendre des airs que tous connaissent, des Palazzi princiers aux villas des notables et des bourgeois. Ce véritable phénomène de société se développe dans toute l’Italie, berceau et patrie du madrigal, mais fait le détour par d’autres contrées.

Les Traversées baroques ,ensemble dirigé par Judith Pacquier, vous fera voyager, au gré de ces madrigaux puis de nos envies et divagations, dans l’Europe musicale des 16e et 17e siècles, avec un passage obligé en Italie et en Angleterre .

Salle des boiseries du cloître Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45 amismusique7103@orange.fr

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L’événement Le madrigal en son jardin Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-02 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I