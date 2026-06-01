Nuit Blanche Rue Victor Hugo Paray-le-Monial
Nuit Blanche Rue Victor Hugo Paray-le-Monial vendredi 24 juillet 2026.
Paray-le-Monial
Nuit Blanche
Rue Victor Hugo Centre ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Au programme
Buvette de l’UCIA, rue de la poste, à partir de 18h où nous récolterons des fonds pour l’association Un Pas Pour Noah. Manège DJ, Food Trucks et pleins d’autres surprises.. Commerces ouverts jusqu’à 22h !
Soirée de folie en perspective ! Nouveau Marché nocturne dans les rues .
Rue Victor Hugo Centre ville Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 64 52 26 73 ucia.paray@gmail.com
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English : Nuit Blanche
L’événement Nuit Blanche Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-01 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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