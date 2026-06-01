Nuit Blanche Rue Victor Hugo Paray-le-Monial

Paray-le-Monial

Nuit Blanche

Rue Victor Hugo Centre ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Au programme

Buvette de l’UCIA, rue de la poste, à partir de 18h où nous récolterons des fonds pour l’association Un Pas Pour Noah. Manège DJ, Food Trucks et pleins d’autres surprises.. Commerces ouverts jusqu’à 22h !

Soirée de folie en perspective ! Nouveau Marché nocturne dans les rues .

Rue Victor Hugo Centre ville Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 64 52 26 73 ucia.paray@gmail.com

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English : Nuit Blanche

L’événement Nuit Blanche Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-01 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I