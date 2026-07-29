LE MAL DE MERE ZENITH DE PAU Pau
jeudi 3 juin 2027 · ZENITH DE PAU · Pau
Informations pratiques
Pau
LE MAL DE MERE
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 45.2 – 45.2 – 45.2 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-03 20:00:00
fin : 2027-06-03 22:00:00
Date(s) :
2027-06-03
Une comédie fable drôle et touchante sur la filiation
Le jour de Noël, Moïse (Max Boublil), psychanalyste fragile et appliqué, reçoit en urgence dans son cabinet une patiente pas comme les autres Madeleine (Claire Nadeau). Réclamant de toute urgence une oreille à qui se confier, Madeleine, fantasque, envahissante et débordante de vie, n’a pourtant que faire du cadre de l’analyse, gardant pour elle le mystère de sa vie passée. En pleine crise personnelle, Moïse, aidé de son psy-superviseur (Pierre-Olivier Scotto), va devoir lutter contre ses émotions grandissantes, le fantôme du transfert mère-fils planant sur sa relation avec sa patiente. Entre disputes, rires et thérapie, jusqu’où ira la collision entre ces deux êtres assoiffés d’amour ? .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
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English : LE MAL DE MERE
L’événement LE MAL DE MERE Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau
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