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Le Hédas secret RDV ascenseur Pau

Le Hédas secret RDV ascenseur Pau

Le Hédas secret RDV ascenseur Pau vendredi 21 août 2026.

Lieu
RDV ascenseur
Adresse
Place d'Espagne
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif
9 9 9 Tarif de base plein tarif

Pau

Le Hédas secret

RDV ascenseur Place d’Espagne Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Lampe torche à la main, partez explorer les méandres du quartier du Hédas, du Moyen Age à aujourd’hui.
Un voyage nocturne de la place d’Espagne au lavoir du Hédas, ponctué d’anecdotes et d’animations inédites !   .

RDV ascenseur Place d’Espagne Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08  accueil@tourismepau.fr

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English : Le Hédas secret

L’événement Le Hédas secret Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau

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