Le Hédas secret RDV ascenseur Pau

Pau

Le Hédas secret

RDV ascenseur Place d’Espagne Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Lampe torche à la main, partez explorer les méandres du quartier du Hédas, du Moyen Age à aujourd’hui.

Un voyage nocturne de la place d’Espagne au lavoir du Hédas, ponctué d’anecdotes et d’animations inédites ! .

RDV ascenseur Place d’Espagne Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Le Hédas secret

L’événement Le Hédas secret Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau