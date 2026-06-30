Pelote basque Cesta Punta Pau Cup Slam 1/2 finale Pau
vendredi 21 août 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Pelote basque Cesta Punta Pau Cup Slam 1/2 finale
Complexe de Pelote Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 19 – 19 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
La Cesta Punta Pau Cup est une compétition professionnelle intégrée à une organisation internationale appelée la Jaï alaï league qui anime la saison estivale sous le nom de Summer League.
Elle se structure autour de trois tournois distincts: Master 1, Master 2 et Slam avec 2 demi finale et 1 finale à chaque fois .
Complexe de Pelote Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Pelote basque Cesta Punta Pau Cup Slam 1/2 finale
L’événement Pelote basque Cesta Punta Pau Cup Slam 1/2 finale Pau a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Pau
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