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Le Mans au temps des romains Maison du Pilier-Rouge Le Mans

Le Mans au temps des romains Maison du Pilier-Rouge Le Mans samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Maison du Pilier-Rouge

Adresse : 43 Grande Rue

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 6

Le Mans

Le Mans au temps des romains

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11 12:15:00

Date(s) :
2026-07-11

Plongez au cœur de l’histoire romaine du Mans, de la crypte archéologique des thermes à l’enceinte construite près de 400 ans plus tard.
Jauge de 25 personnes.   .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Le Mans au temps des romains Le Mans a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72

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