Le Mans au temps des romains Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Le Mans au temps des romains Maison du Pilier-Rouge Le Mans samedi 11 juillet 2026.
Le Mans
Le Mans au temps des romains
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11 12:15:00
Date(s) :
2026-07-11
Plongez au cœur de l’histoire romaine du Mans, de la crypte archéologique des thermes à l’enceinte construite près de 400 ans plus tard.
Jauge de 25 personnes. .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Le Mans au temps des romains Le Mans a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72
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