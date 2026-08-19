Le Mans au temps des Romains Maison du Pilier-Rouge Le Mans

jeudi 20 août 2026 · Maison du Pilier-Rouge · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Le Mans au temps des Romains

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:30:00

fin : 2026-08-20 12:15:00

Date(s) :

2026-08-20

Plongez au cœur de l’histoire romaine du Mans, de la crypte archéologique des thermes à l’enceinte construite près de 400 ans plus tard.

Jauge 25 personnes .

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

Delve into the heart of Le Mans’ Roman history, from the archaeological crypt of the thermal baths to the city wall built nearly 400 years later.

L’événement Le Mans au temps des Romains Le Mans a été mis à jour le 2026-08-04 par CDT72