Le Mans au temps des Romains Maison du Pilier-Rouge Le Mans
jeudi 20 août 2026 · Maison du Pilier-Rouge · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Le Mans au temps des Romains
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20 12:15:00
Date(s) :
2026-08-20
Plongez au cœur de l’histoire romaine du Mans, de la crypte archéologique des thermes à l’enceinte construite près de 400 ans plus tard.
Jauge 25 personnes .
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
Delve into the heart of Le Mans’ Roman history, from the archaeological crypt of the thermal baths to the city wall built nearly 400 years later.
L’événement Le Mans au temps des Romains Le Mans a été mis à jour le 2026-08-04 par CDT72
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