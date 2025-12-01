Le Mans Classic Legend Circuit des 24 Heures du Mans Le Mans

Le Mans Classic Legend

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-05

2026-07-02

La prochaine édition de Le Mans Classic aura lieu du 2 au 5 juillet 2026.

Le Mans Classic change de rythme désormais annuel, l’événement ouvre une nouvelle page de son histoire.

Dès 2026, Le Mans Classic Legend mettra en lumière la course automobile des années 70 aux années 2010.

Sa nouvelle identité visuelle, à la fois néo-rétro et contemporaine, invite le public à retrouver l’atmosphère vibrante de ces décennies.

En piste, les prototypes et GT du milieu des années 70 retrouveront le tracé sarthois aux côtés des Group C, des GT et prototypes des années 90 à 2010, mais aussi des LMP1, LMP2 et GTE (2006–2015).

Au programme

– Les grandes heures du turbo et des prototypes contemporains à (re)découvrir

– De nouvelles offres, dont un billet Week-End et un accès inclus au Musée du Sport Automobile M24 selon les catégories

– Et d’autres annonces à venir dans les prochaines semaines

Réservez maintenant sur www.lemansclassic.com

Pour la deuxième année consécutive, l’événement s’associe à l’Institut du Cerveau dans un projet de recherche sur les marqueurs d’inattention et de fatigue au volant, visant à améliorer la sécurité routière. Les spectateurs peuvent soutenir cette recherche en ajoutant un don de 2€, 5€ ou montant libre lors de l’achat de leur billet. .

The next edition of Le Mans Classic will take place from July 2 to 5, 2026.

