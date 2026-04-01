Le Mans et le cinéma Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Le Mans et le cinéma Maison du Pilier-Rouge Le Mans samedi 25 avril 2026.
Le Mans
Le Mans et le cinéma
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25 16:45:00
Date(s) :
2026-04-25
Laissez-vous guider dans la cité Plantagenêt, décor naturel apprécié des réalisateurs, à travers une balade inédite sur les lieux de tournages de cinéma d’hier et d’aujourd’hui.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Le Mans et le cinéma Le Mans a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT72
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