Le Mans L’Été au Jardin des Plantes Atelier Le Mans Cité Chanson Rue Prémartine Le Mans
Le Mans L’Été au Jardin des Plantes Atelier Le Mans Cité Chanson Rue Prémartine Le Mans dimanche 14 juin 2026.
Le Mans
Le Mans L’Été au Jardin des Plantes Atelier Le Mans Cité Chanson
Rue Prémartine Kiosque du Jardin des Plantes Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Les concerts reprennent les dimanches au kiosque du Jardin des Plantes !
Chanson Française, dans le cadre de Le Mans L’été au Jardin des Plantes.
Venez découvrir les 7 ateliers chanson de Le Mans Cité Chanson, issus des différents quartiers de la ville. Ils sont accompagnés de leurs intervenants professionnels. Ils vont vous présenter un répertoire 100% chanson française et vont mettre toute leur énergie et leur voix pour enchanter cet après-midi au Kiosque du Jardin des Plantes. .
Rue Prémartine Kiosque du Jardin des Plantes Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52
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English :
Concerts resume on Sundays at the Jardin des Plantes bandstand!
L’événement Le Mans L’Été au Jardin des Plantes Atelier Le Mans Cité Chanson Le Mans a été mis à jour le 2026-05-21 par CDT72
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