Le Mans L’Eté au Jardin des Plantes Union Musicale de Pontlieue Le Mans dimanche 5 juillet 2026.

Le Mans

Le Mans L’Eté au Jardin des Plantes Union Musicale de Pontlieue

Rue du Jardin des Plantes Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Au programme de Le Mans l’été au Jardin des Plantes retrouvez ?? Union Musicale de Pontlieue Harmonie Musique Classique Née en 1890 sous l’impulsion d’anciens élèves de l’école de garçons de Pontlieue, un quartier du Mans, l’Union Musicale de Pontlieue est aujourd’hui forte de quarante musicie

Au programme de Le Mans l’été au Jardin des Plantes retrouvez

?? Union Musicale de Pontlieue

Harmonie Musique Classique

Née en 1890 sous l’impulsion d’anciens élèves de l’école de garçons de Pontlieue, un quartier du Mans, l’Union Musicale de Pontlieue est aujourd’hui forte de quarante musiciens. Elle assure son succès en interprétant des œuvres d’auteurs contemporains dont les mélodies sont connues du public.

??? Gratuit

?? Dimanche 5 juillet

?? 16h

?? Kiosque du Jardin des Plantes

?? Chaises à disposition

Renseignements auprès du Service du Développement et Action culturels au 02 43 47 36 52 .

Rue du Jardin des Plantes Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

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English :

The lineup for Le Mans l’été at the Jardin des Plantes includes: ?? Union Musicale de Pontlieue: Wind Ensemble Classical Music Founded in 1890 by former students of the boys’ school in Pontlieue, a neighborhood of Le Mans, the Union Musicale de Pontlieue now boasts a membership of forty musicians

L’événement Le Mans L’Eté au Jardin des Plantes Union Musicale de Pontlieue Le Mans a été mis à jour le 2026-06-16 par CDT72