Le Mans L’Eté au Jardin des Plantes Union Musicale de Pontlieue Le Mans
Le Mans L’Eté au Jardin des Plantes Union Musicale de Pontlieue Le Mans dimanche 5 juillet 2026.
Le Mans
Le Mans L’Eté au Jardin des Plantes Union Musicale de Pontlieue
Rue du Jardin des Plantes Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Au programme de Le Mans l’été au Jardin des Plantes retrouvez ?? Union Musicale de Pontlieue Harmonie Musique Classique Née en 1890 sous l’impulsion d’anciens élèves de l’école de garçons de Pontlieue, un quartier du Mans, l’Union Musicale de Pontlieue est aujourd’hui forte de quarante musicie
Au programme de Le Mans l’été au Jardin des Plantes retrouvez
?? Union Musicale de Pontlieue
Harmonie Musique Classique
Née en 1890 sous l’impulsion d’anciens élèves de l’école de garçons de Pontlieue, un quartier du Mans, l’Union Musicale de Pontlieue est aujourd’hui forte de quarante musiciens. Elle assure son succès en interprétant des œuvres d’auteurs contemporains dont les mélodies sont connues du public.
??? Gratuit
?? Dimanche 5 juillet
?? 16h
?? Kiosque du Jardin des Plantes
?? Chaises à disposition
Renseignements auprès du Service du Développement et Action culturels au 02 43 47 36 52 .
Rue du Jardin des Plantes Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The lineup for Le Mans l’été at the Jardin des Plantes includes: ?? Union Musicale de Pontlieue: Wind Ensemble Classical Music Founded in 1890 by former students of the boys’ school in Pontlieue, a neighborhood of Le Mans, the Union Musicale de Pontlieue now boasts a membership of forty musicians
L’événement Le Mans L’Eté au Jardin des Plantes Union Musicale de Pontlieue Le Mans a été mis à jour le 2026-06-16 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Forum des conversations qui comptent quels sont mes rêves de ville ? La Fabrique Rêves de ville Le Mans 19 juin 2026
- Forum des conversations qui comptent : quels sont mes rêves de ville ?, La Fabrique – rêves de ville, Le Mans 19 juin 2026
- Découvrez la gravure sur Tetra Pak Le Mans 19 juin 2026
- Histoires de l’Univers et du Big bang Le Mans 20 juin 2026
- ANA GODEFROY COMEDIE LE MANS Le Mans 20 juin 2026