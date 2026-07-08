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AGENDA · Le Mans

Le Mans l’été au port Le Mans

samedi 25 juillet 2026 · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
101 Quai Amiral Lalande
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Le Mans l’été au port

101 Quai Amiral Lalande Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Le port s’anime cet été à la Capitainerie. Profitez d’animations familiales (maquillage, course de bateaux pop pop, borne à selfie, matelotage, atelier de sensibilisation à l’environnement avec Terre des hommes et modélisme naval) et de danse avec les associations Cher Tango, La Salsita et Danse Passion. A 20h, découvrez le bal La guinche à roulette .   .

101 Quai Amiral Lalande Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Le Mans l’été au port Le Mans a été mis à jour le 2026-07-04 par CDT72

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