Le Mans l’été au port Le Mans
samedi 25 juillet 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Le Mans l’été au port
101 Quai Amiral Lalande Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Le port s’anime cet été à la Capitainerie. Profitez d’animations familiales (maquillage, course de bateaux pop pop, borne à selfie, matelotage, atelier de sensibilisation à l’environnement avec Terre des hommes et modélisme naval) et de danse avec les associations Cher Tango, La Salsita et Danse Passion. A 20h, découvrez le bal La guinche à roulette . .
101 Quai Amiral Lalande Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Le Mans l’été au port Le Mans a été mis à jour le 2026-07-04 par CDT72
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