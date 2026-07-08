Informations pratiques

Le Mans

Le Mans l’été au port

101 Quai Amiral Lalande Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le port s’anime cet été à la Capitainerie. Profitez d’animations familiales (maquillage, course de bateaux pop pop, borne à selfie, matelotage, atelier de sensibilisation à l’environnement avec Terre des hommes et modélisme naval) et de danse avec les associations Cher Tango, La Salsita et Danse Passion. A 20h, découvrez le bal La guinche à roulette . .

101 Quai Amiral Lalande Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Le Mans l’été au port Le Mans a été mis à jour le 2026-07-04 par CDT72